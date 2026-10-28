Eerste statushouders kunnen van azc naar kerk

APELDOORN (ANP) - De eerste kerkgebouwen zijn ingericht voor de tijdelijke opvang van statushouders. Met Actie Onderdak kunnen de erkende vluchtelingen daar wachten tot er een huis voor hen is in diezelfde gemeente. Hun plek in het asielzoekerscentrum kan dan vrijkomen voor asielzoekers.

Asielminister Bart van den Brink bracht woensdag een bezoek aan een kerk in Apeldoorn. In een paar dagen tijd is de leegstaande predikantenwoning opgeknapt. Daardoor kunnen ongeveer vijf statushouders er komende week naartoe verhuizen. Ook enkele andere locaties zijn inmiddels klaar om te gebruiken, maar Actie Onderdak meldt niet waar die zijn.

Volgens de initiatiefnemers hebben 78 kerken aangegeven dat ze statushouders willen opvangen. "Ze willen het gaan doen, ze hebben een ruimte. Maar stel dat je ruimte hebt voor drie mensen, terwijl een gezin van vijf mensen een plek zoekt, dat kan niet. Dat is het proces waar we nu in zitten", zegt een woordvoerder. Actie Onderdak meldt verder dat meer dan driehonderd kerken informatie over het opvangen van statushouders hebben opgevraagd.

Actie Onderdak

Actie Onderdak is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Daarvan zijn onder meer de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) lid, maar bijvoorbeeld ook de Anglicaanse, Syrisch-Orthodoxe en Koptisch-Orthodoxe Kerken. De Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), geen lid van de raad, heeft zich ook aangesloten bij de actie voor statushouders.

Volgens opvangorgaan COA zitten ongeveer 19.000 statushouders noodgedwongen in een asielzoekerscentrum, omdat er geen woning beschikbaar is.