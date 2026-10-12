UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag vijftien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Mike K. De 35-jarige man uit het Utrechtse De Meern wordt ervan verdacht dat hij tijdens de afgelopen jaarwisseling twee bestelbussen in brand heeft gestoken, een politiehond neerstak en agenten bedreigde met messen. K. vertelde op de zitting dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. "Ik had de balans opgemaakt en het hoefde niet meer."

K. heeft een tbs-verleden. Hij kreeg de maatregel eind 2019 voor een bedreiging. In januari 2025 eindigde die behandeling. "Voor u zit een man die gevaarlijk en zeer dreigend gedrag heeft vertoond", zei de officier van justitie tegen de rechtbank. "Maar ook een man die hulp nodig heeft." Volgens haar heeft eerdere hulpverlening niet het gewenste effect gehad en moet worden voorkomen dat K. opnieuw strafbare feiten pleegt.

De verdachte werd uiteindelijk neergeschoten door de Dienst Speciale Interventies (DSI) en overmeesterd op een heuvel langs de A2 bij Nieuwegein. Tijdens zijn actie was de snelweg enige tijd afgesloten.