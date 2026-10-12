LUXEMBURG (ANP) - De EU wil dat de VN-klimaattop van volgende maand een keerpunt moet worden voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Over die inzet zijn de EU-ministers die gaan over klimaat het maandag eens geworden in Luxemburg.

In het klimaatakkoord van Parijs in 2015 is afgesproken dat zo veel mogelijk gedaan zal worden om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden en het liefst onder de 1,5 graad. "Hoewel de EU-ministers erkennen dat de doelstelling van 1,5 graad waarschijnlijk zal worden overschreden, pleiten ze voor dringende en ambitieuze klimaatmaatregelen om elke verdere fractie van een graad opwarming te voorkomen", staat in een verklaring.

De EU gaat er onder meer op aandringen dat alle deelnemers hun klimaatactieplannen (NDC's) inleveren om zo in kaart te brengen wat nodig is om opwarming tegen te gaan. Veel landen leveren die plannen niet of te laat in.

De klimaattop is van 9 tot 20 november in de Turkse badplaats Antalya.