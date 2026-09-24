Eis hoger beroep in zaak 'abortusmoord' bijna 16 jaar cel en tbs

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een celstraf van vijftien jaar en negen maanden en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 55-jarige Dennis van E., voor de moord op zijn ongeboren kind en de fatale mishandeling van de moeder daarvan, de 32-jarige Braziliaanse Patricia Oliveira dos Santos. De zaak is bekend geworden als de 'abortusmoord'. Volgens justitie heeft Van E. gedwongen tot een geïmproviseerde abortus, met dodelijk gevolg voor moeder en kind. "Waarom? Omdat hij geen vader van een jongen wilde zijn. Daarvoor moest alles wijken", aldus het OM.

Van E. wilde per se geen jongetje. Medio oktober 2019, toen Patricia 32 tot 37 weken zwanger was, dwong Van E. de vrouw volgens justitie tot het innemen van onder meer drank, MDMA, cocaïne en een aantal abortuspillen. Dit leidde tot een scheuring van de baarmoeder, met fatale gevolgen voor moeder en kind. Zij overleden beiden in de woning van Van E. in Diemen, waar de zwangere Patricia sinds enige tijd verbleef.

De rechtbank veroordeelde Van E. in juni 2024 tot zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging, conform de eis van het OM. In hoger beroep trok justitie drie maanden van de eis af, omdat de afdoening van de zaak vertraging heeft opgelopen.

'Vreselijke pijnen'

Van E. meldde zich destijds bij de politie, die hem al snel als verdachte aanmerkte. De man heeft altijd ontkend. Hij zegt dat hij sliep toen het dodelijke drama zich voltrok. "Volstrekt ongeloofwaardig", aldus het OM. Patricia moet "vreselijke pijnen" hebben geleden en het is volgens justitie "ondenkbaar" dat ze daarbij geen geluid zou hebben gemaakt en dat Van E. dat niet zou hebben gehoord.

De overleden vrouw had ook nog andere verwondingen, onder meer in haar gezicht. In haar mond en in haar keel zijn twee tanden gevonden. Het is volgens het OM onduidelijk gebleven hoe dit is ontstaan.

Grote armoede

Verdachte en slachtoffer hadden elkaar leren kennen in de Braziliaanse kustplaats Fortaleza, waar Van E. geregeld op vakantie ging en Patricia actief was als sekswerker. De vrouw leefde in grote armoede. Volgens justitie is zij een volslagen ongelijkwaardige relatie met Van E. aangegaan, waarin hij haar "manipuleerde en soms vernederde". Dit beeld rijst op uit talloze chats tussen de twee. In die berichten spreekt Van E. ook over het doden van de foetus.

Patricia "is een afschuwelijke dood gestorven", aldus het OM. "De verdachte heeft haar dood laten bloeden."

Maandag houdt Van E.'s advocaat haar pleidooi. Het hof doet op 28 oktober uitspraak.