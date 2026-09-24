New York klaagt Polymarket aan wegens illegale gokactiviteiten

NEW YORK (ANP/RTR) - De procureur-generaal van New York heeft donderdag een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse voorspellingssite Polymarket. Volgens haar zijn deze zogenoemde voorspellingsmarkten in strijd met de betreffende gokwetgeving.

Op de site wordt door te wedden op bepaalde vermeende toekomstige gebeurtenissen met cryptocurrency gegokt. Met de aanklacht zet openbaar aanklaagster Letitia James haar strijd tegen zogenoemde voorspellingsmarkten voort. Twee maanden geleden begon de procureur-generaal ook al een zaak tegen concurrent Kalshi en eerder dit jaar klaagde ze nog twee van dit soort bedrijven aan.

Amerikaanse staten proberen op te treden tegen deze sector, die populair werd in de Verenigde Staten nadat op deze markten veelal werd voorspeld dat Donald Trump Kamala Harris zou verslaan bij de presidentsverkiezingen van 2024. De opiniepeilers voorspelden deze uitslag destijds minder goed.