ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van tien jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Syrië. Hij wordt verdacht van het plannen van een aanslag in Nederland of Duitsland.

Mousa A. verbleef sinds de zomer van 2025 in een asielzoekerscentrum in Dronten, waar hij eind november vorig jaar werd aangehouden op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daar heeft hij zich volgens het OM het radicale gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd eigen gemaakt.

Uit chats op zijn in beslag genomen telefoon zou blijken dat A. op zoek was naar een vuurwapen. Nader onderzoek wees volgens het OM uit dat hij in versluierd taalgebruik chatte over een aanslag in Nederland of Duitsland en nog veel concreter met contacten van hem in Syrië over een moord daar op een aanhanger van het voormalige regime van president Bashar al-Assad.

IS-propaganda

Op de telefoon van A. vond de politie afbeeldingen van extremistische aard, waaronder IS-propaganda, en religieuze citaten. In de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam noemde de officier van justitie hem "een overtuigd jihadist", die op zoek was naar "de martelaarsdood".

Via hawala-bankieren zou A. geld naar Syrië hebben overgemaakt aan een tussenpersoon met wie hij in versluierd taalgebruik chatte over de aanschaf van een groot en een klein ijzer (wapen), bonen (patronen) en meloenen (patroonhouders). Justitie ziet dit als voorbereidingshandelingen voor moord.