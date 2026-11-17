SANTA CLARA (ANP) - Het Amerikaanse chipconcern Nvidia zet een speciaal comité op dat toezicht gaat houden op het beleid van het bedrijf rond nationale veiligheid, naleving van exportcontroles en risicomanagement. De stap volgt op het schandaal rond de opgestapte topman Jensen Huang en diens affaire met een vermeende Chinese spion.

Het comité wordt geleid door bestuursleden van Nvidia, de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld. De leden komen minstens elk kwartaal bijeen en houden toezicht op de interne teams van Nvidia voor nationale veiligheid en handelsafspraken. Daarbij zal ook nauw worden samengewerkt met externe experts.

De zaak rond Huang heeft geleid tot zorgen over de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, doordat zeer geavanceerde chiptechnologie van Nvidia kan zijn doorgesluisd naar China via het in Singapore gevestigde techbedrijf Megaspeed. De vermeende Chinese spion is een voormalig bestuurder van Megaspeed en het bedrijf is een klant van Nvidia.