OVERASSELT (ANP) - Bij het Verenigingsgebouw Overasselt komen vrijdagmiddag steeds meer bewoners langs voor de inloopbijeenkomst die door de gemeente Heumen is georganiseerd. De deuren gingen om 16.00 uur open en sindsdien zijn enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt naar binnen gegaan in de hoop hun vragen beantwoord te krijgen.

Op de bijeenkomst kunnen mensen terecht die nog met vragen zitten, zorgen hebben over hun veiligheid of last hebben van stress door de gebeurtenissen in het Gelderse dorp. Ze kunnen erover praten met de gemeente, de politie, slachtofferhulp en andere buurtgenoten. Ook burgemeester Joerie Minses is aanwezig. Hij hield volgens enkele bewoners een korte toespraak.

"Daarin vroeg hij onder meer begrip voor de maatregelen die hij neemt en die soms beperkt zijn. Ook zei hij dat hij het niet alleen kan", vertelde een inwoner na afloop. Inwoners is gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen en alert te blijven op verdachte situaties. "Bijvoorbeeld als je ineens een drone ziet vliegen. En hij vroeg om rust en kalmte te bewaren." De man gaf toe dat een bijeenkomst voor hem niet per se had gehoeven, maar dat hij het achteraf toch fijn vond.

'Communicatie had beter gemoeten'

Ook een andere inwoner zei dat ze zich hierdoor gezien en gehoord voelt. Ze is naar de bijeenkomst gekomen omdat ze een vraag heeft: waarom hebben de bewoners niet eerder over de schietpartij gehoord? "We moesten het vernemen uit de media. Om 17.00 uur werd pas gezegd dat we binnen moesten blijven. Die communicatie had veel beter gemoeten", vindt ze. Omdat haar vraag niet direct beantwoord kan worden, moet ze hem schriftelijk indienen. "Ik hoop dat we er snel wat over horen."

Aanwezigen kregen na afloop van het praatje van de burgemeester ook de gelegenheid om plenair vragen te stellen. Een daarvan was wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg na een jaar weer opengaat, vertelde een bewoner. "Ook vroeg iemand zich af waarom de school wel geïnformeerd is na de schietpartij en de kinderopvang niet."

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg Overasselt te maken met een grote schietpartij, waarbij een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten. Voor inwoners van Overasselt is er ook een informatielijn, waar mensen terechtkunnen met vragen naar aanleiding van het geweld en de daaropvolgende politieacties in en rond het dorp.