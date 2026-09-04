De Amerikaanse regisseur en actrice Maggie Gyllenhaal heeft voor een korte film geprobeerd AI te gebruiken om actrice Dakota Johnson te transformeren in Marilyn Monroe. Dat zei Gyllenhaal op het filmfestival van Venetië, waar zij dit jaar juryvoorzitter is.

Volgens Gyllenhaal gaat haar korte film Flesh Impact over een 100-jarige Monroe met flashbacks naar haar jonge jaren. De jonge versie wordt gespeeld door Johnson. "De opdrachtgevers van dit project wilden dat ik AI zou gebruiken," zei Gyllenhaal vrijdag tijdens een paneldiscussie over haar korte film. Ze ging aanvankelijk mee in het verzoek. "Ik ging ervoor. Ik had iets van: ik ben benieuwd, laten we eens kijken", zei ze.

Een AI-model was getraind met behulp van films met Marilyn Monroe. "Het idee was dat we het model op haar zouden trainen en vervolgens haar gezicht over dat van Dakota zouden plaatsen." De technologie voldeed echter niet aan de verwachtingen. "We hebben er hard aan gewerkt, maar uiteindelijk gooide ik het weg. Omdat de vertolking van Dakota van Marilyn Monroe zoveel aangrijpender, menselijker en levendiger was."