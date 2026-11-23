DEN HAAG (ANP) - De wolvenpopulatie in Nederland kan onder voorwaarden "beheerd" worden. Dat wil zeggen dat provincies maatregelen mogen nemen om het aantal wolven beperkt te houden, onder meer door dieren dood te schieten. Nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de staat van instandhouding van de soort maakt dat mogelijk, meldt staatssecretaris Silvio Erkens (Natuur, VVD) aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek waar Erkens naar verwijst, is van de Italiaanse wolvenexpert Marco Apollonio. Hij concludeert dat de wolvenpopulatie "genetisch gezond" is en dat Nederland "voldoet aan de minimale criteria voor een gunstige staat van instandhouding". De universiteit van Wageningen constateerde vorig jaar nog het tegenovergestelde.

Om daadwerkelijk wolven die geen gedragsproblemen vertonen te mogen doden, moeten provincies wel goede plannen maken om te zorgen dat de populatie gezond blijft. "Mijn streven is dat deze stappen voor de zomer zijn uitgewerkt, zodat we voor het begin van het welpenseizoen kunnen starten met afschot", aldus Erkens. In die periode vinden de meeste aanvallen plaats.