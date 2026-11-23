Golden Earring opent vrijdag live de Top 4000 op Radio 10. De Haagse rockband doet dit tijdens de ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die het nieuws maandagochtend tijdens de uitzending bekendmaakten.

Golden Earring nam in januari afscheid met een reeks concerten in Ahoy. De groep staat dit jaar veertien keer in de Top 4000. De mannen van Earring zullen in de studio live het eerste nummer van de lijst instarten, Welcome to Tomorrow van de groep SNAP!.

Ook opvallend aanwezig in de lijst is dit jaar zangeres Dolly Parton, die in augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Van Parton staan vijf liedjes bij de bovenste tweehonderd nummers. Het nummer Jolene uit 1974 is zelfs gestegen naar de zevende plek in de Top 4000.

Luisteraars konden van 6 tot en met 13 november stemmen op de lijst. Op de eerste plek staat, net als bij de Top 2000 van NPO Radio 2, Bohemian Rhapsody van Queen. De stemweek van deze lijst gaat maandag 30 november van start.