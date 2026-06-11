EU-voorzitter Cyprus stelt lager EU-budget voor, Nederland tegen

BRUSSEL (ANP) - EU-voorzitter Cyprus stelt een iets lagere EU-meerjarenbegroting voor dan het voorstel van 2000 miljard euro van de Europese Commissie. Het gaat om ongeveer 1950 miljard euro voor 2028-2034, zo heeft Cyprus donderdag voorgesteld. Dat is voor Nederland onacceptabel, stelde minister Eelco Heinen (Financiën) in een reactie.

"Het is onbetaalbaar, niet in balans en kiest de verkeerde prioriteiten", aldus Heinen. "De totale omvang blijft veel te groot in een tijd waarin de budgettaire ruimte overal in Europa beperkt is en scherpe keuzes onvermijdelijk zijn."

Ook de investeringskeuzes zijn niet goed, vindt Heinen. "Dit voorstel investeert in de prioriteiten van gisteren ten koste van de uitdagingen van morgen. Het enige positieve aan dit voorstel is dat het laat zien hoe het niet moet."

'Gebalanceerd compromis'

De Cypriotische minister Marilena Raouna (Europese Zaken) noemde haar voorstel op een persconferentie "een gebalanceerd compromis". Diverse lidstaten hebben de afgelopen maanden gezegd dat het voorstel van de Commissie veel te hoog is, terwijl andere lidstaten het juist veel te laag vinden en een fors hoger budget willen, bracht ze in herinnering. Ze verwacht dat het voorstel, dat een kleine reductie van 2 procent behelst vergeleken met het voorstel van de Europese Commissie, iedereen aan de onderhandelingstafel houdt.

De minister benadrukte dat in het voorstel de "eerste cijfers" staan, daarmee doelend dat de bedragen onderhandelbaar zijn.

Meerjarenbegroting

Pas als de EU-lidstaten een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Dat wil een meerjarenbegroting van 2200 miljard euro.

"Het doel is nog steeds om voor het einde van het jaar een akkoord te hebben", zei Raouna.