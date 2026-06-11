MEXICO-STAD (ANP) - Duizenden ordehandhavers zijn donderdag in Mexico-Stad al vroeg op de been om te voorkomen dat demonstraties het Mexico City Stadium bereiken. Dat ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Politie is in groten getale aanwezig, zodat de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika doorgang kan vinden.

De stad is al weken in de ban van protesten van onder meer de lerarenvakbond. Het WK wordt daarbij aangegrepen om de aandacht te vragen en betere werkomstandigheden te bepleiten.

Uit voorzorg zou in de binnenstad een FIFA Fan Fest, waar voetbalfans de wedstrijd op grote schermen kunnen volgen, worden gesloten. Maar daar is toch van afgezien.

President Claudia Sheinbaum kondigde aan dat de scholen donderdag gesloten zijn en dat de ambtenaren thuis moeten werken om verkeerschaos te voorkomen. Desondanks lopen de wegen naar het stadion uren voor de openingsceremonie al vast. Mexico is voor de derde keer gastland van het WK. In 1970 en 1986 organiseerde het ook al een WK.