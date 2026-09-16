Exemplaren nieuw boek over prinses Diana gestolen in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Enkele exemplaren van een nog onuitgebracht boek over de Britse prinses Diana zijn in Nederland gestolen. Ze werden uit een vrachtwagen gehaald die op weg was van de drukkerij naar het magazijn. Uitgeverij Overamstel bevestigt dat na berichtgeving in Britse media.

Vier boeken van de Nederlandse editie van Zwanenzang zijn meegenomen. Het boek is geschreven door Charles Spencer, de broer van Diana. "De bestuurder heeft alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen en moest een verplichte pauze houden op een parkeerplaats in Nederland waar het incident plaatsvond en heeft in de cabine overnacht", zegt een woordvoerder van de uitgeverij. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens de Daily Mail, die als eerste over de diefstal schreef, vond het incident maandag plaats en werd de Britse uitgeverij Penguin Michael Joseph dinsdag ingelicht. Een bron binnen de uitgeverij zegt tegen de krant dat het "buitengewoon verdacht" is, omdat de beveiliging rondom het boek "ongelooflijk streng" zou zijn. De uitgeverij zou veel maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de inhoud uitlekt voor het boek verschijnt.

Het boek ligt wereldwijd vanaf 22 september in de winkel. Spencer kondigde de uitgave in augustus aan. Hij vertelt daarin voor het eerst openlijk en uitvoerig over zijn zus, die ruim vijftien jaar getrouwd was met toenmalig prins Charles. "Het doel van dit boek is om de waarheid over Diana te vertellen vanuit het perspectief van haar broer, wat ik ook heb geprobeerd te doen toen ik op haar begrafenis sprak. Net zoals in mijn grafrede wil ik namens Diana spreken en dat op een duidelijk positieve manier doen", zei de 62-jarige auteur. De prinses kwam in augustus 1997 om het leven door een auto-ongeluk in Parijs.