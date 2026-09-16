PvdD en Volt vallen D66 aan op klimaatbeleid

DEN HAAG (ANP) - Christine Teunissen (PvdD) en Laurens Dassen (Volt) hebben D66-fractievoorzitter Jan Paternotte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangevallen op het klimaatbeleid van het kabinet. D66 profileert zich als partij die zich hard maakt voor het klimaat. Maandag concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de verduurzaming stagneert.

"Het kabinet heeft een zware onvoldoende gekregen en ik had veel meer verwacht van D66", aldus Teunissen. Volgens haar stonden in het verkiezingsprogramma van D66 ambitieuzere klimaatplannen, maar heeft de partij die weggegeven aan "de fossiele VVD". Ook Dassen vindt dat er te weinig en te langzaam gebeurt. "We hebben niet meer de luxe om te blijven wachten, om op die snoozebutton te blijven drukken, we zitten al boven de 1,5 graad, meneer Paternotte", aldus de Volt-leider.

Paternotte ziet het anders. Volgens hem voert dit kabinet juist klimaatreparaties uit, nadat het vorige kabinet verzaakte op klimaatbeleid.