GRONINGEN (ANP) - Bij een huis in de Groningse wijk de Wijert is donderdagochtend een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, meldt de politie. Niemand raakte gewond.

Het huis staat aan de Multatulistraat. De melding van de explosie werd gedaan rond 08.00 uur. Enkele straten zijn afgezet.

Maandag is even verderop in de wijk, in de Spieghelstraat, explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politiewoordvoerder zegt donderdag nog geen verband met de gebeurtenissen van donderdag te leggen.