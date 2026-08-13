De strijd tussen Taylor Swift en de Amerikaanse president Donald Trump is nog niet voorbij. De zangeres heeft opnieuw ingegrepen nadat op het TikTok-account van Trump weer een video met haar muziek was verschenen. Dat meldt onder meer het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard.

In de woensdag gedeelde video is een montage te zien van beelden van openbare optredens van Trump. Daaronder was I Bet You Think About Me uit 2021 te horen. Een dag later werd het nummer verwijderd. Bij de video staat de tekst "We weten dat je aan ons denkt", een verwijzing naar de titel van het nummer.

Eerder deze maand liet de 36-jarige Swift haar nummer Augustus onder een andere video van Trump verwijderen. Trump schreef daarbij dat de zangeres "vast superblij" zou zijn met het gebruik van haar muziek. In november werd een andere video van Trump waaronder het nummer Father Figure van Swift werd gebruikt ook al verwijderd.

De spanningen tussen Swift en Trump bestaan al langer. In 2024 sprak de zangeres haar steun uit voor Kamala Harris rond de Amerikaanse verkiezingen. Trump reageerde destijds op Truth Social met de woorden: "Ik haat Taylor Swift".