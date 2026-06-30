Expositie met topstuk Willink vormt opmaat viering WorldPride

AMSTERDAM (ANP) - Een onbekend schilderij van Carel Willink, Portret van Rik, is het topstuk van de nieuwe tentoonstelling 'Queer Amsterdam, de roze stad'. Het werk is dinsdag uitgepakt en opgehangen in de tentoonstellingsruimte in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Willink schilderde het portret van Rik van Dam, de levenspartner van schrijver, uitgever en COC-bestuurslid Johan Polak, in 1976. Het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum kochten het vorig jaar samen aan. Het toont Van Dam bij Polaks toenmalige woonhuis Villa Flevorama in Muiderberg, destijds een ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen, onder wie Gerard Reve. Hij schreef er zijn roman Lieve Jongens. Het schilderij wordt mede daarom gezien als "sleutelwerk binnen de Nederlandse queergeschiedenis", aldus de samenstellers van de expositie.

Onder de tentoongestelde objecten zijn de trouwringen en het trouwboekje van Frank en Peter Wittebrood, een van de eerste vier stellen van gelijk geslacht die trouwden op 1 april 2001. Verder is er een foto van Bet van Beeren van café 't Mandje op de Zeedijk, de eerste kroeg waar mensen hun geaardheid niet hoefden te verbergen, en ook de gipsen uilvormige lamp die Van Beeren aanknipte als de zedenpolitie in aantocht was. Een van de andere pronkstukken op de expo is een outfit van dragqueen en aidsactivist Hellun Zelluf.

Tentoonstelling

De tentoonstelling opent op 9 juli voor het publiek en is een belangrijk onderdeel van de viering van WorldPride 2026. Aan de hand van zestig schilderijen, video-installaties en voorwerpen zijn vier eeuwen queergeschiedenis te zien. "De verlopende kleuren van de wanden zijn de rode draad", zegt conservator Hélène Webers. "Ze komen voort uit een prisma, waar één lichtstraal uiteenvalt in alle kleuren van de regenboog", verwijzend naar alle varianten in het lhbtiq+-spectrum.

WorldPride, het internationale regenboogevenement, wordt dit jaar in Amsterdam gehouden en duurt twee weken. Dat is een week langer dan de reguliere Pride Amsterdam. Aanleiding is het 25-jarig bestaan van het homohuwelijk, waarmee Nederland destijds een wereldprimeur had. Op 8 juli gaat WorldPride 's avonds officieel van start met een openingsceremonie in De Nieuwe Kerk. Daarbij wordt ook een nieuw monument onthuld, de Walk of Pride.