Nederlands-Duits hoofdkwartier neemt leiding Estland en Letland

VALGA/VALKA (ANP) - Het Nederlands-Duitse hoofdkwartier dat de verdediging van Estland en Letland gaat leiden, heeft het bevel officieel overgenomen. In een Ests-Lets grensplaatsje op hooguit 100 kilometer van Rusland is het commando aan het zogeheten 1GNC overgedragen. Nederland zal het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om eigen grondgebied gaat, verzekerde minister Dilan Yeşilgöz bij de overdracht.

Het eerste Duits-Nederlandse legerkorps, zoals het voluit heet, houdt zijn thuisbasis in het Duitse Münster. Enkele tientallen militairen worden in Estland of Letland gelegerd en gaan vandaaruit werken. Als Rusland de aanval zou inzetten, zou 1GNC zo'n 50.000 militairen kunnen aansturen. Behalve Nederland en Duitsland doen nog veertien andere NAVO-landen mee aan 1GNC.

Het 'tactisch hoofdkwartier' ter plaatse moet ervoor zorgen dat de NAVO bij zo'n aanval sneller kan reageren. Tot dusver vielen de drie Baltische landen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen dat het bevel had over de hele regio. Snelheid is van levensbelang voor de drie kleine buurlanden van Rusland, om niet onder de voet gelopen te worden voor ze hun verdediging kunnen organiseren.

Stationering

Het bevel over de Estse, Letse en NAVO-troepen die Estland en Letland beschermen, werd dinsdag overgedragen met een ceremonie op hun onderlinge grens. Het is nog onduidelijk waar de 1GNC-militairen die er worden gestationeerd precies worden ondergebracht. Zowel Estland als Letland zou ze graag verwelkomen.

Dat Nederland en Duitsland de leiding overnemen "toont dat Europa naar voren stapt en een grotere verantwoordelijkheid neemt voor zijn veiligheid", zei minister Yeşilgöz. De VS bouwen hun bescherming van Europa af. Op de 1GNC-landen kunnen Estland en Letland rekenen, verzekerde ze.