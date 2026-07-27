Extra surveillance in Engelen en Bokhoven na bekladdingen

DEN BOSCH (ANP) - In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat daar afgelopen weekend meerdere woningen waren beklad met teksten tegen asielopvang. Dat staat in een extra informatiebrief die de gemeente Den Bosch naar de raad heeft gestuurd.

Op vragen over hoe de surveillance er precies uitziet, kan een woordvoerder van de gemeente maandag nog geen antwoord geven. Wel laat ze weten dat bewoners worden bijgestaan waar dat kan. "Daarover vindt persoonlijk contact plaats en in overleg met de bewoners kijken we ook hoe de panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden."

In de nacht van zaterdag op zondag werden meerdere woningen en auto's in Engelen en Bokhoven beklad met teksten als 'Amv nee' en 'hoer'. Amv staat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die Den Bosch wil opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Daartegen bestaat al langer protest. De politie vermoedt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voorstander zijn van de opvang.

Om hoeveel panden het gaat, kan een woordvoerder van de politie maandag niet zeggen. Inmiddels heeft de politie in ieder geval een tiental aangiftes binnengekregen. Momenteel worden nog altijd aangiftes opgenomen. Mensen die op vakantie zijn, hebben ook nog de mogelijkheid aangifte te doen.