De Belgische zangeres Laura Tesoro is verloofd met haar partner Dylan. Dat maakte ze maandag bekend met een foto op Instagram.

"Dat is mijn verloofde", schrijft ze bij een foto van haar en haar partner Dylan waarop ze haar ring laat zien.

Tesoro was afgelopen seizoen voor het eerst een volwaardig coach in de Vlaamse variant van The Voice. In de jury zat ook de Nederlandse artiest Joost Klein. De zangeres was dit jaar ook in Nederland op televisie te zien. Samen met Wendy van Dijk presenteerde ze het afgelopen seizoen van So You Think You Can Dance.