DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen wil woensdagochtend ministers naar het parlement roepen, omdat er nog een stapel onbeantwoorde schriftelijke vragen ligt. Er komt een extra vragenuur, om bewindspersonen te motiveren om in het vervolg "slechts in uitzonderlijke en uitlegbare situaties" de deadline te overschrijden.

Ruim een week geleden lagen er nog 66 sets met onbeantwoorde Kamervragen, aldus de Kamervoorzitter in een e-mail naar de Kamerleden. Vragen die voor dinsdag 10.00 uur niet beantwoord zijn, kunnen worden aangemeld.

In het voorjaar van 2025 riep toenmalig Kamervoorzitter Martin Bosma ook ministers naar de Kamer om de gemiste deadlines. Normaal gesproken is alleen op dinsdagmiddag een uur ingeruimd voor Kamerleden om ministers over een actueel onderwerp te bevragen.

Ministers hebben in totaal maximaal zes weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden. Kamerleden stellen soms tientallen vragen over actuele ontwikkelingen, op basis van onderzoeken of nieuwsberichten.