Gratis boekhouden wordt zeldzaam: Moneybird stopte ermee, Rompslomp gaat per factuur rekenen

Wie als zzp'er of kleine ondernemer gratis wilde boekhouden, had tot voor kort ruime keuze. Dat verandert in 2026 snel. Moneybird schrapte per 1 juli zijn gratis pakket, en Rompslomp — jarenlang het bekendste gratis instappakket van Nederland — gaat per 1 november 2026 per verstuurde factuur rekenen. Wat blijft er over, en wat kost het alternatief?

Rompslomp: abonnement blijft nul, factuur kost 1,50 euro

Het Starter-pakket van Rompslomp blijft ook na 1 november gratis als abonnement, maar de leverancier rekent dan 1,50 euro per verstuurde factuur. Twintig offertes per maand blijven kosteloos. Voor een zzp'er die vijf facturen per maand verstuurt — het huidige maximum van het pakket — komt dat neer op 7,50 euro per maand, bijna evenveel als het goedkoopste betaalde pakket. Ook de betaalde pakketten worden duurder: het instappakket Puur Factuur gaat van 7,95 naar 8,95 euro, het zwaarste pakket Master van 39,50 naar 42,95 euro per maand. De volledige nieuwe staffel staat in het overzicht van de Rompslomp-tarieven per 1 november

Moneybird: sinds 1 juli geen gratis pakket meer

Moneybird, populair bij freelancers en kleine bureaus, bood tot 1 juli 2026 een gratis instappakket. Dat is verdwenen. Nieuwe gebruikers krijgen nu 60 dagen gratis proberen zonder limieten, en kiezen daarna een betaald pakket vanaf 3 euro per maand bij een jaarabonnement — met een limiet van vijf banktransacties per maand. Wie zijn bank wil koppelen en meer transacties verwerkt, zit al snel op 15 tot 29 euro per maand.

Wat nog wél gratis is

Er blijven drie routes over, elk met een voorwaarde. Jortt Starter blijft blijvend gratis, maar is een factuurpakket: onbeperkt facturen en offertes, geen boekhouding en geen bankkoppeling. e-Boekhouden.nl is 15 maanden volledig gratis, maar alleen voor ondernemers die korter dan 15 maanden bij de KvK staan; daarna kost het goedkoopste pakket 9,95 euro per maand. MoneyMonk biedt startende ondernemers eveneens 15 maanden gratis, tot een jaaromzet van 50.000 euro. Gekko, een kleinere speler, heeft een gratis Basic-pakket zonder tijdslimiet en een Premium-pakket van 12 euro per maand.

Wie nu een gratis pakket gebruikt, doet er goed aan drie dingen na te kijken: of de aanbieder een prijswijziging heeft aangekondigd, wat er gebeurt met de administratie als je boven een limiet komt, en of je je gegevens kunt exporteren als je wilt overstappen. Bij Rompslomp geldt bijvoorbeeld dat je na een upgrade niet meer terug kunt naar Starter.

Let op de limiet, niet op het woord gratis

Geen van de gratis pakketten bevat een automatische bankkoppeling; die zit bij elke aanbieder pas in een betaald pakket. Gratis betekent in de praktijk: zelf transacties invoeren, of een begrensd aantal facturen. Wie het overzicht wil van wat elk pakket wél en niet kan, vindt dat op het overzicht van gratis en betaalde boekhoudpakketten met hun limieten , met per aanbieder de datum waarop de tarieven zijn gecontroleerd.

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