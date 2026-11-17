DEN HAAG (ANP) - De familie van de 23-jarige Abdifatah, die in juli 2024 overleed door een mishandeling op het Plein in Den Haag, heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag om gerechtigheid gevraagd. "Wij doen een beroep op de rechtbank en de rechterlijke macht, in de hoop en het vertrouwen dat mijn dierbare broer gerechtigheid zal krijgen", zei de zus van het slachtoffer in een verklaring die werd voorgelezen.

Het slachtoffer was afkomstig uit Somalië. Hij woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard (Noord-Holland). Zijn zus beschrijft in haar verklaring hoe belangrijk hij was voor het gezin. "Mijn broer was een zeer rustig en sociaal persoon." Hun moeder is nog altijd in shock en kan de dood van haar zoon niet verwerken. "Hij is voortdurend in onze gedachten, dag en nacht - een geliefde broer en zoon die door ons allen diep wordt gekoesterd."

Het slachtoffer en een vriend kregen in de nacht van 20 op 21 juli 2024 ruzie met de groep verdachten op de Lange Poten in het centrum van Den Haag. De drie, Alparslan C. (23), Mahmoud M. (25) en Onur A. (25), wonen in Duitsland en waren een weekend weg in Den Haag. De zaak tegen een vierde verdachte is geseponeerd.

Joint

De verdachten zouden het slachtoffer hebben gevraagd waar ze een joint konden krijgen. Daarop volgde een woordenwisseling die uitliep op een vechtpartij. Abdifatah overleed later in het ziekenhuis aan de gevolgen van hoofdletsel.

De start van de ruzie en het geweld in aanloop naar de dodelijke mishandeling zijn vastgelegd door verschillende camera's op en rond het Plein. Het moment dat het slachtoffer in elkaar zakt, is ook gefilmd, maar is niet of nauwelijks zichtbaar. "Daar moeten we voorzichtig mee zijn", zei de officier van justitie over het verbinden van conclusies aan de beelden.

Drukke uitgaansavond

De mishandeling vond plaats op een drukke uitgaansavond. Veel mensen hebben het gezien. Een van hen beschreef de mishandeling als "het EK-penalty-schieten", waarbij het slachtoffer tegen zijn hoofd en lichaam werd geslagen en geschopt. Verschillende getuigen wijzen voor dit geweld naar C. en A. Zij ontkennen geweld te hebben gebruikt tegen het overleden slachtoffer, net als M.

Twee verdachten, A. en M., wijzen naar elkaar. De derde, C., zegt dat hij op het fatale moment niet in de buurt was. De drie werden in augustus 2024 aangehouden en overgeleverd aan Nederland. Zij zijn al enige tijd op vrije voeten.

Op 25 november gaat de zaak verder. Dan zal justitie een straf eisen tegen de verdachten. De rechtbank doet op 16 december uitspraak.