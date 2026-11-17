De opnames van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens gaan op 19 januari van start. KRO-NCRV bevestigt dat er in de nieuwe reeks een nieuw jurylid te zien zal zijn.

Maar over de identiteit van dit jurylid doet de omroep op dit moment nog geen uitspraken. Dat meldt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van Tina Nijkamp in haar podcast.

"De planning voor de opnames blijft staan", aldus de omroep. "En er zal iemand in de jurystoel zitten. Maar we doen daar op z'n vroegst over een paar weken pas nadere mededelingen over." De tickets voor het komende seizoen zijn inmiddels in de verkoop gegaan.

Paulien Cornelisse volgde in september 2025 Maarten van Rossem op als eenmansjurylid van het quizprogramma. De cabaretière overleed eind september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zij was echter het hele seizoen nog te zien in De Slimste Mens, omdat deze opnames al eerder waren afgerond.