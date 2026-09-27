Familie neergeschoten man NDSM-kade: dit had nooit mogen gebeuren

AMSTERDAM (ANP) - "Dit had nooit mogen gebeuren", zegt de familie van de omgekomen man die op de NDSM-kade is neergeschoten. "Wat een mooie, zonnige en gezellige vrijdagmiddag voor ons was, is geëindigd in een drama. Ineens moeten we in de verleden tijd praten over mijn lieve man, vader en supertrotse opa", schrijft de familie van de 61-jarige man in een reactie die Namens de Familie heeft uitgestuurd.

Het slachtoffer werd na een woordenwisseling op een vol terras neergeschoten. Hij stierf aan zijn verwondingen. Volgens zijn familie was hij "een man die wars was van elke vorm van geweld". "Hij stond altijd voor iedereen klaar en was onze beste steun en toeverlaat. Dat hij zo abrupt van zijn leven is beroofd doet ons ongelooflijk veel pijn en verdriet."

De familie zegt ook te zijn overvallen door de berichtgeving in de media. "Zonder enige terughoudendheid zijn details met zijn achternaam, werk en leeftijd gedeeld. Zijn vader, onze (schoon)vader en opa dus, heeft in de media moeten lezen dat zijn kind om het leven is gebracht."