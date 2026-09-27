LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Tennissters Tsjechië winnen Billie Jean King Cup

27 sep , 15:23Sport
anp270926093 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
SHENZHEN (ANP) - De Tsjechische tennissters hebben de Billie Jean King Cup gewonnen. In de finale in het Chinese Shenzhen werd Oekraïne verslagen.
De Tsjechische Karolína Muchová rekende eenvoudig af met Anhelina Kalinina (6-2 6-3), waarna Wimbledon-winnares Linda Nosková te sterk was voor Elina Svitolina: 6-3 7-6 (5).
De Verenigde Staten blijven recordhouder met achttien eindzeges in het toernooi voor landenteams, dat eerder de Fed Cup heette. Tsjechië is na de VS het succesvolste land met zeven overwinningen (zonder de vijf zeges als Tsjechoslowakije). Oekraïne won het toernooi nog nooit.
loading

Loading