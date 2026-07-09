DEN HAAG (ANP) - In diverse steden zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de met 2-0 verloren WK-wedstrijd tegen Frankrijk. In de Schilderswijk rijden veel auto's en scooters op de Vaillantlaan toeterend heen en weer en klinken een paar harde vuurwerkknallen. Ook staan er veel mensen langs de kant van de weg, ziet een ANP-verslaggever.

De kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade werd kort bezet door een hossende menigte, maar buurtvrijwilligers in gele hesjes begeleidden de mensen snel van de weg.

In Utrecht verzamelden volgens een ANP-verslaggever rond middernacht zo'n 150 mensen zich op en rondom het Moskeeplein en later op de Vleutenseweg, waar ook toeterende auto's rijden en af en toe vuurwerk wordt afgestoken.

Rond de 1e Middellandstraat in Rotterdam werd veel buiten naar de wedstrijd gekeken. Mensen zaten met waterpijpen bij theehuizen waar grote schermen waren of waar mensen op hun mobiel keken. Ook werd op stoeltjes gekeken naar een grote tv in een gesloten telecomwinkel die de wedstrijd vanaf binnen uitzond. Bij een kroeg werden de stoeltjes al in de laatste minuten van de reservetijd opgestapeld. Kort na middernacht staan enkele honderden mensen langs de deels afgesloten weg. Regelmatig worden vanaf het midden van de straat potten siervuurwerk afgestoken.

In Amsterdam Nieuw-West was de sfeer voor en gedurende de wedstrijd goed rond het Plein 40-45. Af en toe werd er vuurwerk afgestoken. Het gebied was afgesloten voor verkeer. Na de wedstrijd vertrokken veel teleurgestelde supporters. Frankrijk was gewoon beter en jammer, klonk het.