FOXBOROUGH (ANP) - Frankrijk heeft voor de derde keer op rij de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal bereikt. In het Boston Stadium was de wereldkampioen van 2018 met 2-0 te sterk voor Marokko. De doelpunten waren van Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé. Op het vorige WK, in 2022 in Qatar, was Frankrijk ook al het eindstation voor Marokko, toen in de halve finale.

De Fransen treffen in de halve finale de winnaar van het duel tussen Spanje en België van vrijdagavond. De halve finale wordt dinsdag om 21.00 uur Nederlandse tijd in het Dallas Stadium gespeeld.

Frankrijk domineerde in de eerste helft, waarin Marokko geen enkele keer op doel wist te schieten. Direct in de openingsfase werd een schot van Mbappé laag in de hoek gekeerd door de Marokkaanse doelman Yassine Bounou. Uit de hoekschop die volgde moest Bounou opnieuw redding brengen op een kopbal van Dayot Upamecano.

De ploeg van bondscoach Didier Deschamps bleef de weg naar voren vinden en werd na 25 minuten spelen beloond met een strafschop voor een tackle van Noussair Mazraoui op Mbappé. De Franse sterspeler moest minutenlang wachten omdat de videoscheidsrechter nog naar een eerdere overtreding keek. Toen hij mocht schieten stuitte de zwakke inzet van Mbappé op Bounou.

Na de drinkpauze kreeg Frankrijk nog een aantal kansen. Linksachter Lucas Digne werd in die fase het gevaarlijkst met een afstandsschot op de lat. De enige mogelijkheid voor Marokko was een vrije trap kort voor rust die ruim naast werd geschoten door aanvoerder Achraf Hakimi.

In de tweede helft bleef Frankrijk de druk opvoeren bij de formele winnaar van de Afrika Cup. Na wat kansjes wist Mbappé na een uur spelen voor het eerst Bounou te passeren. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij geplaatst raak in de verre hoek, zijn twintigste WK-doelpunt en de achtste op dit WK. Niet veel later verdubbelde Dembélé de Franse voorsprong. Na een actie op snelheid schoot de Ballon d'Or-winnaar laag in de rechterhoek binnen.

Marokko wist pas in de 83e minuut het eerste schot op doel te produceren. Hakimi gaf de bal bij een vrije trap af aan Azzedine Ounahi, wiens harde schot stuitte op de Franse doelman Mike Maignan.

Deschamps kreeg nog wel een tegenslag te verduren toen Mbappé een kwartier voor tijd geblesseerd uitviel. De spits van Real Madrid wist wel zelf het veld lopend te verlaten.