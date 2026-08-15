SINT HUBERT (ANP) - Het is "niet fair" om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijk ongeluk op de A59, zegt vicevoorzitter Jos Ubels van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

"We zijn er altijd voor dat het veilig en netjes verloopt, voor boeren en burgers. Maar op dit moment wordt een rechtstreeks verband getrokken tussen het protest in Den Bosch en het ongeluk", zegt Ubels. "Ik wil opkomen voor actievoerders, door te zeggen dat het niet fair is hun nu de schuld te geven."

Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk op de A59. Dat gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die op de snelweg naar Den Bosch reden. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten, en het niet relevant is waardoor die file is ontstaan.

FDF gaat geen extra oproep doen om snelwegen te mijden met tractoren, zegt Ubels desgevraagd. In gedragscodes op de FDF-site voor eerdere protesten is te zien dat de organisatie leden oproept niet de snelweg op te gaan. Volgens Ubels overlegt FDF bij acties ook met de autoriteiten over de veiligheid.