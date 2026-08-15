Adam Driver gaat de schurk Mr. Sinister spelen in de nieuwe X-Men-film van Marvel. Ook Christopher Abbott, Inde Navarrette en Maya Boyd hebben een rol gekregen in de film, maakte Marvel bekend tijdens het D23-evenement.

Abbott gaat Professor X spelen, terwijl Navarrette en Boyd te zien zijn als respectievelijk Rogue en Storm. Eerder was al bekend dat Sadie Sink de rol van Jean Grey op zich neemt, Kit Connor Cyclops speelt en Samara Weaving te zien zal zijn als Emma Frost.

De film betekent de terugkeer van de X-Men met een nieuwe cast. De superheldengroep was voor het laatst samen te zien in Dark Phoenix uit 2019. De nieuwe film wordt bovendien de eerste X-Men-film waarin de groep officieel onderdeel is van het Marvel Cinematic Universe.

De nieuwe X-Men moet op 5 mei 2028 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen.