HOORN (ANP) - Een 13-jarige jongen uit Hoorn is overleden nadat hij werd aangereden door een auto, meldt de politie. Het kind fietste op de Rijnweg in de Noord-Hollandse plaats toen hij woensdag rond 14.30 uur door het voertuig werd geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De bestuurder van de auto is op het politiebureau verhoord en reed niet onder invloed van alcohol of drugs.

Omdat de scholen weer zijn begonnen, zijn er meer kinderen en jongeren in het verkeer. "Na de vakantie is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte op de weg", aldus de politie. "Geef elkaar daarom de ruimte, pas je snelheid aan en kijk goed om je heen. Let op elkaar."