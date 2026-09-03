DEN HAAG (ANP) - Na zeven weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg binnen het Managementteam Watertekorten (MTW), waarin onder meer ook Rijkswaterstaat en de waterschappen zitten, besloten om de situatie af te schalen van een 'feitelijk watertekort' naar een 'dreigend watertekort'. Regionaal blijven in diverse gebieden wel droogtemaatregelen van kracht.

De gevolgen van de droogte zijn nog maandenlang zichtbaar, aldus de Unie van Waterschappen. Het duurt misschien wel jaren tot het grondwater in grote delen van het land weer op peil is. De effecten van de warme en droge zomer op de natuur, landbouw, scheepvaart en waterkwaliteit blijven ook nog lang voelbaar.

De betrokken overheden besloten op 16 juli om op te schalen naar niveau 2, een feitelijk watertekort. Dat is het op een na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Sindsdien kwam het MTW wekelijks bij elkaar om te beslissen of er landelijke of bovenregionale maatregelen nodig waren om het water te verdelen over Nederland. Zo werd de sluis bij Eefde gesloten, waardoor schepen wekenlang geen toegang meer hadden tot het Twentekanaal. Opschaling naar niveau 3, een nationale crisis zoals voor het laatst in 2003 gebeurde, kon worden voorkomen.

"Regionale maatregelen"

De 21 waterschappen moesten hiervoor allerlei (preventieve) maatregelen nemen in hun eigen werkgebied. Zo bleven sluizen dicht om water vast te houden en om verzilting (zouter worden van het water) te voorkomen. Ook stelden veel waterschappen een onttrekkingsverbod in, wat betekent dat geen water uit sloten, beken en kanalen gehaald mocht worden. In Zuid-Holland kwam Delfland voor het eerst met zo'n verbod, wat tot problemen leidde in onder meer de Westlandse glastuinbouw.

Door de regen van de afgelopen weken en de toegenomen wateraanvoer via de grote rivieren zijn sommige maatregelen weer opgeheven. "Maar vooral in hoger gelegen delen van Nederland en in gebieden waar geen aanvoer van zoet water mogelijk is, zijn de gevolgen van de droogte nog duidelijk zichtbaar", aldus de Unie van Waterschappen. "Hoewel de landelijke crisisfase is beëindigd, vraagt de droogte nog steeds om regionale maatregelen, voortdurende monitoring en een zorgvuldig beheer van het beschikbare zoete water."

De wekelijkse bijeenkomsten van het MTW vervallen. Wel blijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, die steeds advies uitbracht aan het managementteam, voorlopig iedere week de situatie beoordelen.