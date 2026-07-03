AMBT DELDEN (ANP) - In het Overijsselse Ambt Delden is vrijdagavond een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeluk tussen de fietser en een auto gebeurde rond 23.15 uur op de N740, meldt de politie Oost-Nederland. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder blies bij een blaastest ter plaatse g/f, schrijft de politie. Dat duidt erop dat de bestuurder mogelijk onder invloed was met een hoog alcoholpromillage in het bloed. De bestuurder is aangehouden voor verhoor. De weg is voorlopig afgesloten.