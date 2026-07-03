MIAMI GARDENS (ANP) - Lionel Messi (39) heeft zijn record als WK-topscorer aller tijden met een doelpunt tegen Kaapverdië nog scherper gesteld. Hij schoot raak in de 29e minuut en zette Argentinië op een 1-0-voorsprong. De Argentijnse wereldster heeft nu twintig WK-doelpunten op zijn naam staan. Messi is aan zijn zesde WK bezig en maakte zijn 124e doelpunt in zijn 203e interland.

De nummer 10 van Argentinië maakte in de zestiende finale tegen de Afrikanen zijn zevende doelpunt op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarmee gaat Messi aan de leiding van de ranglijst met topscorers. Messi heeft nu één doelpunt meer gescoord dan de Franse topschutter Kylian Mbappé.