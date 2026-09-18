Flinke schade aan gemeentehuis Opheusden na protest tegen azc

OPHEUSDEN (ANP) - Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is donderdagavond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd een slagboom naar de parkeergarage vernield en werd een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid, meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe.

Bij het anti-azc-protest ontstond in de loop van de avond een grimmige sfeer, waarbij onder meer vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Veertien mannen werden aangehouden.

Bij het gemeentehuis zijn brandsporen van vuurwerk te zien. Ook zijn er bij de ingang verfsporen. De woordvoerder kon niet vertellen wat het precieze schadebedrag is. Ook is nog niet duidelijk hoe de schade verhaald gaat worden. Alles is inmiddels opgeruimd.