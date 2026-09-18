Harry kijkt terug op 'bewogen' weken sinds terugkeer naar VK

De afgelopen periode is "bewogen" geweest voor de Britse prins Harry. Dat gaf de zoon van koning Charles toe in een interview met Hello! Magazine, dat hem sprak rond een evenement van zijn Invictus Games.

De 42-jarige Harry verhuisde vorige maand terug naar het Verenigd Koninkrijk, nadat hij jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten heeft gewoond. Donderdagavond was hij aanwezig bij de Invictus Spirit Awards, zijn eerste publieke optreden sinds zijn terugkeer. Bij het evenement poseerde hij voor de pers en ging hij op de foto met veteranen. Ook gaf hij er een toespraak. Harry begon in 2014 met de Invictus Games, een sportevenement voor gewonde en zieke militairen en veteranen.

Hello! vroeg de prins bij het evenement hoe het met hem ging en wat zijn hoogtepunt was sinds zijn terugkeer. "De afgelopen weken waren nogal bewogen. Maar we zijn volop bezig. De kinderen gaan naar school. We zijn gelukkig", zei Harry onder meer. "Het is geweldig om weer op Britse bodem te zijn, en we kijken uit naar Birmingham volgend jaar, waar de Invictus Games plaatsvinden."

Eerder deze week werd nog bekend dat Harry en zijn vrouw Meghan hun kinderen kort na de start van het schooljaar van school hebben laten wisselen. Dat werd gedaan uit veiligheidsoverwegingen. Ook is het onrustig rond het Britse koningshuis vanwege een nieuw boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. In een fragment uit het nog niet verschenen boek beweert Spencer onder meer dat toenmalig prins Charles "uitgelaten" reageerde na de dood van zijn ex-vrouw. Een eerder fragment uit het boek leidde al tot een zeldzame reactie van het paleis.