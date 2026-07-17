FNV kondigt reeks acties en grote spoorstaking voor september aan

HILVERSUM (ANP) - FNV gaat in de eerste twee weken van september verschillende acties voeren, waaronder vermoedelijk een 24-uursstaking op het spoor. Dat zegt voorzitter Hans Spekman in de talkshow Goedenavond Nederland van omroep WNL. Ook vinden er volgens hem op 8 september acties plaats bij de overheid.

FNV strijdt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend.

Spekman zegt in Goedenavond Nederland dat de stakingen groter worden dan de vorige keer. Naast acties bij het spoor en de overheid, zal er ook bij havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen actie gevoerd worden. Bij die laatste twee gaat het dan niet om stakingen, aldus Spekman.

Volgens de FNV-voorzitter staakt niemand voor zijn plezier. Maar het kabinet luistert en beweegt niet, stelt hij. Een exacte datum voor de spoorstaking is er volgens Spekman nog niet.