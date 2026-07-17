Britney Spears wakkert met mysterieuze post babygeruchten aan

Britney Spears heeft met een mysterieuze Instagram-post geruchten aangewakkerd over een mogelijke familie-uitbreiding. De zangeres deelde donderdag onder andere een foto van babykleertjes.

"Als jullie geluk hebben, heb ik iemand die ongelooflijk mooi is aan jullie voor te stellen", schrijft Spears bij de foto's. "Hopelijk dit jaar."

De 44-jarige zangeres deelde daarnaast een jeugdfoto van haar zoon Jayden en een recente foto van hem met zijn vriendin. Spears liet vorige maand op vaderdag weten te hopen ooit nog een kind te krijgen. "Ik kocht deze gitaar in Mexico in de hoop dat ik ooit nog een baby kan krijgen", schreef ze toen. Of ze met deze post op een wens om een eigen kind of kleinkind doelt, is niet duidelijk.

Spears heeft twee zoons, Sean Preston en Jayden James, uit haar huwelijk met Kevin Federline. In 2022 had de zangeres een miskraam nadat ze zwanger was geraakt van haar toenmalige echtgenoot Sam Asghari.