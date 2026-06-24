FNV ziet hoge actiebereidheid in alle gelederen van het ov

UTRECHT (ANP) - De stakingsactie van woensdagochtend in het openbaar vervoer is geslaagd, stelt Henri Janssen van FNV Spoor. In een korte terugblik op de ochtend concludeerde hij dat de actiebereidheid in de ov-sector groot is.

"Er reden helemaal geen treinen en in het stadsvervoer lag ook alles stil", aldus Janssen. "In het streekvervoer reed er hier en daar een enkele bus, maar het was heel weinig." Met de staking protesteert de bond tegen kabinetsingrepen in de sociale zekerheid. Dit was een eerste van een reeks, aldus Janssen. "Dit is een voorproefje. Als er niets verandert gaan we in het najaar nog verder staken. Het is gewoon broodnodig."

Janssen zag dat mensen uit alle gelederen van de ov-bedrijven bereid waren het werk neer te leggen. Volgens hem waren het niet alleen chauffeurs, maar ook mensen die moeten zorgen dat de dienstregeling rondkomt, zoals planners. "Het gaat om duizenden mensen die de noodzaak van deze maatregel inzien. Dat is goed."