Ronaldinho maakt op 46-jarige leeftijd comeback bij Ravenna

MIAMI (ANP) - Ronaldinho maakt op 46-jarige leeftijd een comeback in het voetbal. De Braziliaan, die in 2002 met de nationale ploeg wereldkampioen werd en in 2006 met FC Barcelona de Champions League won, is gepresenteerd als de nieuwe aanwinst van de Italiaanse club Ravenna. Die club is actief in de derde divisie.

De terugkeer van de aanvaller, die in 2015 zijn laatste officiële wedstrijd speelde, was het hoogtepunt van een bijeenkomst in Miami. Zakenman Ignazio Cipriani, tevens eigenaar van de club, omschreef de transfer als een 'buitengewoon moment' voor de club. "Hij was mijn idool toen ik klein was, en zijn invloed op de sport reikt veel verder dan voetbal", sprak Cipriani, die benadrukte dat de komst van Ronaldinho "meer is dan een symbolische toezegging".

Ronaldinho, twee keer winnaar van de Gouden Bal als beste voetballer van de wereld, zei uit te kijken naar zijn terugkeer op het veld. "Ik hoop dat de impact zo positief mogelijk is. Dat anderen ook gemotiveerd raken om door te gaan."