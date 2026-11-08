DEN HAAG (ANP) - Voormalig staatssecretaris Frans Weekers wil de lijsttrekker van de VVD worden voor de Eerste Kamer. Hij gaat daarmee in tegen de partijtop die oud-minister Micky Adriaansens had voorgedragen.

Weekers zei bij Pauw & De Wit & Moggré zondag dat hij wordt gesteund door onder meer Halbe Zijlstra en Johan Remkes. Weekers zei dat hij nog wel officieel moet worden voorgedragen.

Weekers was van 2003 tot 2010 Tweede Kamerlid en in de kabinetten Rutte 1 en 2 was hij twee jaar staatssecretaris van Financiën.

Koers

Weekers wil de VVD "terugbrengen naar de juiste koers". Hij wil onder meer dat er geen enkele partij meer wordt uitgesloten.

"Ik uit mijn kritiek niet in de krant en ik zeg mijn lidmaatschap ook niet op", aldus Weekers. Hij zei op tv dat hij de partij daarom als Eerste Kamerlid wil veranderen.

Als Weekers zijn kandidatuur doorzet, dan moeten de partijleden bepalen wie de lijsttrekker wordt. De uitslag daarvan zou op 16 december bekend moeten zijn.