MADRID (ANP) - FC Barcelona heeft de topper in La Liga bij Atlético Madrid gewonnen. In het Metropolitano won de ploeg van trainer Hansi Flick met 2-1.

Barcelona heeft door de zege met 33 punten weer 3 punten meer dan Real Madrid, dat zaterdag met 3-0 won bij Valencia. Atlético heeft 28 punten, 5 punten minder dan de koploper.

Giuliano Simeone schoot de thuisploeg op aangeven van de door Barcelona gewilde Julián Álvarez op voorsprong. Vlak voor de rust kwamen de Catalanen, die begonnen met Frenkie de Jong op de bank, op gelijke hoogte. Fermín López schoot in de rechterhoek raak.

Met De Jong nam Barcelona in de tweede helft het initiatief. Het leidde tot de tweede treffer van Fermín López. Na een pass van Lamine Yamal mikte hij de bal laag langs doelman Jan Oblak in de verre linkerhoek.