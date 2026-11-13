AMSTERDAM (ANP) - De Gazaanse student die eerder dit jaar door Universiteit Maastricht (UM) werd geschorst nadat hij onjuist in verband was gebracht met Hamas, heeft aangifte gedaan tegen een UM-docent. Die docent, schrijven de advocaten van de student, bracht de "bewering de wereld in" dat de student steun voor Hamas zou betuigen in een filmpje op sociale media. Ze beschuldigen de docent van doxing, smaad en laster.

De student plaatste in september een video online waarin hij naar een documentaire over de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023 keek. Hij zegt daarin een Arabische uitdrukking die "laten we gaan" betekent, schrijven de advocaten. De docent plaatste echter op X dat de student "this is me" zei, en dus suggereerde deel te hebben genomen aan de aanval.

Ook nadat het OM had geconcludeerd dat de student geen strafbaar feit had gepleegd, bleef de docent volhouden dat de student achter de aanval zou staan, aldus de advocaten. "Zijn reputatie is door de docent ernstig aangetast."