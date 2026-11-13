MANCHESTER (ANP) - Mauricio Pochettino is vanaf 18 november de nieuwe trainer van Manchester United. De 54-jarige volgt de eerder deze week ontslagen Michael Carrick op die werd weggestuurd om de teleurstellende resultaten.

Pochettino is op dit moment nog bondscoach van de Verenigde Staten. United meldt dat er overeenstemming is bereikt waardoor de Argentijn en zijn staf "na afloop van hun verplichtingen bij het Amerikaanse nationale elftal kunnen vertrekken". De VS spelen zaterdag een Nations League-duel met Haïti.

De huidige nummer 18 van de Premier League kende onder Carrick de slechtste seizoensstart van de club ooit, waarin slechts een van de tien competitiewedstrijden werd gewonnen.