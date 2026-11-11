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Gedupeerden Tarwekamp eisen zo'n 10 miljoen euro schadevergoeding

11 nov , 14:57Landelijk
anp111126150 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - Slachtoffers en nabestaanden van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag in december 2024 eisen in de strafzaak in totaal bijna 10 miljoen euro schadevergoeding. De rechtbank ontving 68 vorderingen tot schadevergoedingen, van onder meer personen, bedrijven en de gemeente Den Haag.
Het gaat om 7,5 miljoen euro materiële kosten. Dat kunnen bijvoorbeeld medische kosten zijn of gederfde inkomsten en 2,3 miljoen euro aan immateriële schade, zoals affectie- en shockschade. Ook willen de eisers dat de overheid de schade gaat innen.
De vorderingen worden woensdag kort besproken door de rechtbank.
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