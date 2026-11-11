JAKARTA (ANP/RTR) - De Indonesische vicepresident Gibran Rakabuming Raka is opgestapt vanwege een schandaal rond zijn opleiding. Hij is de zoon van de invloedrijke oud-president Joko Widodo, waardoor zijn aftreden nog grotere politieke gevolgen zou kunnen hebben.

Gibran was onder druk komen te staan nadat het hooggerechtshof vorige maand oordeelde dat hij bij de vorige verkiezingen niet de benodigde documenten had ingeleverd om te bewijzen dat hij zijn middelbare school had afgemaakt. Meer dan honderd parlementsleden tekenden daarna een petitie om hem af te zetten.

Dinsdag had Gibran een urenlang overleg met president Prabowo Subianto over de crisis. Het samenwerkingsverband met Gibran was zeer belangrijk voor Prabowo bij de verkiezingen in 2024. Het partnerschap werd gezien als een teken dat Prabowo gesteund werd door Widodo, die in de tien jaar daarvoor aan de macht was.

Maar de afgelopen weken lijkt er breuk te zijn ontstaan tussen Widodo en Prabowo. De nationale politiechef, een bondgenoot van Widodo, werd bijvoorbeeld vorige week opgepakt. Hij wordt ervan beschuldigd Prabowo te hebben afgeluisterd.