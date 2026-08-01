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Geen gevaarlijke stoffen in auto Bilthoven, bewoners naar huis

01 aug , 2:59Landelijk
anp010826005 1
ANP
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BILTHOVEN (ANP) - In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de 40 tot 45 woningen die eerder uit voorzorg werden geëvacueerd, kunnen weer terug naar huis.
De politie meldde vrijdagavond dat zich in de auto mogelijk gevaarlijke stoffen bevonden. Een woordvoerder kon niet zeggen hoe de auto bij de autoriteiten in beeld was gekomen. Wel maakte de politie rond middernacht bekend dat eerder op de avond twee mannen waren aangehouden die mogelijk betrokken waren bij de zaak.
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