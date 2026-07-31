New York Post: FIFA staakt plan voor verkoop belang WK

ZÜRICH (ANP) - De FIFA heeft het omstreden plan om een belang in de commerciële rechten van het WK voetbal aan externe investeerders te verkopen laten varen, meldt de New York Post op basis van ingewijden. Volgens de Amerikaanse krant is het plan gestrand na felle weerstand vanuit de Europese voetbalwereld en verdeeldheid binnen de top van de wereldvoetbalbond.

Volgens de New York Post zou ook de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse ondernemer Joshua Kushner, broer van de schoonzoon van president Donald Trump, bij de plannen betrokken zijn. Vier bronnen zeggen tegen de krant dat de deal definitief van de baan is.

Het plan leidde deze week tot scherpe kritiek binnen de UEFA. De 55 aangesloten nationale bonden spraken zich donderdag uit tegen de voorgenomen verkoop en dreigden FIFA-toernooien te boycotten. Critici noemden het voorstel ondemocratisch en vonden dat de commerciële kernactiviteiten van het internationale voetbal niet in handen van externe investeerders mogen komen.

De FIFA heeft zich vooralsnog niet publiekelijk uitgesproken over het bericht van de New York Post of bevestigd dat het plan definitief is ingetrokken.