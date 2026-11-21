KAMPEN (ANP) - De gemeente Kampen leeft mee met de familie Babayants "en in het bijzonder met de kinderen, voor wie deze periode een belangrijk deel van hun jeugd heeft bepaald". De Oezbeekse familie maakte zaterdag bekend een nieuwe procedure te zijn begonnen om in Nederland te mogen blijven. Daarmee is na twee jaar een einde gekomen aan het kerkasiel in de protestantse wijkgemeente Open Hof in de Overijsselse stad.

"Voor een kind voelt twee jaar niet als een periode, maar als een levensfase. De onzekerheid die zij hebben ervaren laat niemand onberoerd." Tegelijkertijd benadrukt de gemeente "dat het asielvraagstuk een staatsrechtelijke aangelegenheid is". Ze wijst erop dat besluiten over verblijfsrecht en asielprocedures "door de daarvoor bevoegde landelijke instanties" worden genomen, "binnen de kaders van wet- en regelgeving en onder toezicht van de rechterlijke macht".

De gemeente hoopt dat de nieuwe procedure "voor alle betrokkenen uiteindelijk leidt tot duidelijkheid, zorgvuldigheid en perspectief voor de toekomst".